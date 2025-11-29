پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش خوی گفت:بهبود فرآیند انتخاب معلم نمونه، اولویت آموزش و پرورش خوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی اکبر فتحعلی لو، در جلسهای که به بررسی ارزیابی معلمان نمونه اختصاص داشت، با اشاره به احصای نقاط قوت و ضعف و ارسال بازخوردهای سال گذشته، تصریح کرد:این اقدام منجر به بهبود فرآیند انتخاب معلم نمونه در سال جاری و اجرایی شدن سریعتر بخشنامه مربوطه شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان همچنین بر اهمیت استفاده از تجربیات همکارانی که در سالهای گذشته به عنوان معلم نمونه انتخاب شدهاند، تاکید کرد و آن را به عنوان یکی از اولویتهای کاری ذکر نمود.
وی افزود: آشنایی مدیران با شیوهنامه و روال کار انتخاب معلمان نمونه میتواند در ارتقا شاخصهای مربوطه موثر واقع شود.