به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دبیر علمی جشنواره منطقه‌ای "هه‌لپه‌رکه‌ی کردی" در مهاباد گفت: سومین دوره این جشنواره با حضور هنرمندانی از پنج استان کشور برگزار شد و با معرفی نفرات و گروه‌های برتر به کار خود پایان داد.

عطا روشن زاده افزود: هیئت داوران پس از بررسی اجرای گروه‌های مختلف طی دو روز جشنواره که توانمندی‌های خود را در زمینه هه‌لپه‌رکی کردی به نمایش گذاشتند، برگزیدگان هر بخش را اعلام کردند.

روشن زاده اظهارکرد: در بخش اجرای هه‌لپه‌رکی کردی، گروه‌های چالاک و کوردستان از بانه و هوزان از مهاباد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی گفت: بر اساس رأی هیئت داوران، گروه‌های ۱۲ سوار مریوان، هوزان مهاباد و گووه‌ند ارومیه به هشتمین جشنواره بین‌المللی هه‌لپه‌رکی کردی در بانه راه یافتند.

روشن زاده افزود: هیئت داوران جایزه بهترین موسیقی را به گروه‌های هوزان مهاباد و دیلان ارومیه اهدا کرد و کاوه عبدالهی از گروه چالاک بانه و سیدکامل قریشی از گروه هوزان مهاباد به عنوان بهترین چوپی‌کیش معرفی شدند.

وی تصریح کرد: جایزه ویژه جشنواره، که به جوان‌ترین و پرشمارترین گروه تعلق می‌گیرد، به گروه "هه‌وار" از سقز اهدا شد.

سومین جشنواره منطقه‌ای هه‌لپه‌رکی کردی روز‌های پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آذرماه در تالار وحدت شهرداری مهاباد و با استقبال گسترده مردم فرهنگ‌دوست این شهرستان برگزار شد.

در روز نخست، ۶ گروه و در روز دوم چهار گروه دیگر به اجرای برنامه پرداختند و علاوه بر اجرا‌های داخل سالن، کارناوال و برنامه‌های خیابانی در نقاط مختلف شهر از جمله میدان منگوران، پارک ملت و تاناکورای مهاباد برگزار شد.

داوران این دوره از جشنواره شامل قطب‌الدین صادقی، عبدالکریم سروش، عطا روشن‌زاده، امید زارعی، سیداحمد توکلی و سیدطاهر میرسیدی بودند.