معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان‌شمالی گفت: استان با واگذاری ۶۶۵ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت، رتبه دوم کشور را در تحویل اراضی روستایی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سعید رئوفی گفت: تاکنون سه هزار نفر برای بهره‌مندی از این طرح در استان ثبت‌نام کرده‌اند که هزار و ۱۴ نفر از آنان واجد شرایط شناخته شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۶۶۵ نفر زمین خود را تحویل گرفته‌اند، ۱۸۶ نفر انصراف داده‌اند و ۱۶۳ نفر نیز هنوز برای تکمیل فرایند اداری مراجعه نکرده‌اند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان‌شمالی با اشاره به اینکه هزار و ۱۷۰ خانوار فاقد زمین در مناطق روستایی شناسایی شده‌اند، گفت: این اداره کل برای تامین زمین مورد نیاز این گروه نیز برنامه‌ریزی کرده است.

رئوفی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت حمایت ویژه‌ای از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته است، گفت: براساس این قانون، خانوار‌هایی که فرزند سوم آنها پس از ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ متولد شده باشد، مشمول دریافت زمین رایگان هستند.

وی افزود: بسیاری از روستاییان خواهان دریافت زمین در مناطق شهری هستند، اما براساس قانون امکان واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در محدوده شهری وجود ندارد و این اراضی تنها در روستا‌ها تخصیص می‌یابد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی یادآور شد: در طرح جوانی جمعیت برخلاف سایر بخش‌های طرح نهضت ملی مسکن، زمین به‌صورت رایگان و با قابلیت خرید و فروش به متقاضیان واگذار می‌شود.