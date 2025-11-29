پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان سینمایی از برپایی نشست بین المللی همکاری سینمایی با حضور مقامات فرهنگی ۱۵ کشور در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رائد فرید زاده در این باره گفت: ایده برپایی این نشست از سالیان سال قبل رقم خورد و بحث این بود که این نشست برگزار شود.
وی ادامه داد: ایران قطب سینمایی منطقه است و نقش پدری در منطقه دارد؛ استعدادهای منطقهای با ما ریشه مشترک فرهنگی دارند و ایران فرهنگی مرزهای گستردهای دارد.
رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: سینمای ایران چنین جایگاه جهانی دارد و بحث این بود که چگونه میتوان این ارتباطات را تعمیق کرد. جلساتی برگزار شد؛ برخی اقدامات، همفکری مشترک را با موسسات و نهادهای سینمایی کشورهای مختلف میطلبد.
فرید زاده گفت: تلاش شد که برخی وزرای فرهنگ، قائم مقامهای وزیر، معاونین وزرای کشورهای منطقه و برخی کشورهای علاقهمند به همکاری با ایران در کنار روسای سازمانها و نهادهای سینمایی دعوت شوند تا از ظرفیت جشنواره جهانی برای حضورشان در شیراز استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این نشست ها، گفتوگو درباره همکاریهای مشترک و بحث مصداقی درباره پروژههای مشترک است. این بحثها و گفتوگوها دوجانبه و چند جانبه خواهد بود و از یکشنبه شاهد معاونین و هیاتها خواهیم بود و دوشنبه نشستی را با این دوستان خواهیم داشت که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد و میزبان این عزیزان در اختتامیه هم خواهیم بود.
رئیس سازمان سینمایی یادآور شد»: مقامات مسوول ۱۵ کشور در سطح وزیر، قائم مقام و معاون وزیر، روسا و نمایندگان نهادهای سینمایی در شیراز حضور خواهند داشت.