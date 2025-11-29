پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب از نظارت کارشناسان این اداره بر عملکرد آزمایشگاه معتمد سازمان کارخانه استحصال طلا و معدن طلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمد رضاصادقیان گفت: نمونهبرداری از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت آلاینده بودن، مطابق ضوابط زیست محیطی، اخطاریه صادر میگردد.
وی افزود: نظارت بر آزمایشگاههای معتمد یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و ارائه خوداظهاری توسط کارخانهها به شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلایندگی کمک میکند.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، مراکز صنعتی موظفند در فواصل زمانی مشخص، نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی هوا را انجام دهند.