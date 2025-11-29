پخش زنده
دو فیلم «فلسطین ۳۶» و «همه آنچه از تو مانده است» در چهل و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمیآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم «فلسطین ۳۶» به کارگردانی آن ماری جاسر و «همه آنچه از تو مانده است» ساخته شیرین دعبیس پیش از حضور در این رویداد مسیری پر از موفقیت را در جشنوارههای معتبر بینالمللی پشت سر گذاشتهاند.
«فلسطین ۳۶» که روایتی تاریخی از شورش اعراب فلسطین در سال ۱۹۳۶ علیه استعمار بریتانیا ارائه میدهد، تاکنون جوایز متعددی از جمله جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم جهانی آسیا، جایزه «گرند پری» و جایزه «فرماندار توکیو» از جشنواره بینالمللی فیلم توکیو را کسب کرده و همچنین به عنوان نماینده رسمی فلسطین برای اسکار ۲۰۲۶ انتخاب شده است.
این فیلم نخستین بار در جشنواره تورنتو تحسین شد و سپس در جشنواره لندن اولین نمایش اروپایی خود را تجربه کرد.
«فلسطین ۳۶» هجدهمین نماینده فلسطین در رقابت اسکار است و چهارمین فیلم آن ماری جاسر پس از «نمک دریا» (۲۰۰۹)، «وقتی تو را دیدم» (۲۰۱۳) و «واجب» (۲۰۱۸) محسوب میشود.
همچنین فیلم «همه آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعبیس، فیلمساز فلسطینی ـ آمریکایی، یکی دیگر از آثار برجستهای است که در جشنواره جهانی فیلم فجر امسال نمایش داده میشود.
این فیلم که روایتگر سه نسل از یک خانواده فلسطینی در بستر تاریخ معاصر منطقه است، نخستینبار در جشنواره ساندنس ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و با استقبال منتقدان روبهرو شد.
«همه آنچه از تو مانده است» از سوی اردن به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بینالمللی اسکار معرفی شده و تاکنون جوایز معتبری همچون جایزه گلدن گیت و جایزه تماشاگران برای بهترین فیلم بلند روایی جشنواره بینالمللی فیلم سانفرانسیسکو، جایزه تماشاگران برای بهترین فیلم بلند بینالمللی جشنواره فیلم سیدنی و نیز دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه در جشنواره بینالمللی فیلم مالزی را کسب کرده است.
چهل و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شیراز برگزار میشود.