توقیف دو دستگاه تانکر فروش غیرمجاز آب در شهرستان تفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای تفت، اشکذر و زارچ گفت: دو دستگاه تانکر که بهصورت غیرمجاز اقدام به فروش و انتقال آب به برخی صنایع در شهرستان تفت میکردند، توقیف شدند.
محمد رضا جوکار به اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط کمآبی استان یزد اشاره کرد و افزود: با همکاری نیروهای گشت و بازرسی این اداره، دو تانکر در حین فروش انتقال آب غیرمجاز شناسایی و توقیف شدند که پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
جوکار با بیان اینکه برداشت و فروش غیرمجاز آب نه تنها تخلف قانونی محسوب میشود، بلکه تهدیدی جدی برای منابع حیاتی و امنیت آبی شهرستان است، ادامه داد: در شرایطی که استان یزد با محدودیتهای شدید منابع آب روبهروست، چنین اقداماتی میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به بخش کشاورزی و تأمین آب شرب وارد کند.
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای تفت، زارچ و اشکذر همچنین بیان کرد که برخورد با تخلفات مشابه در دستور کار جدی این اداره قرار دارد و هیچگونه اغماضی در برابر متخلفان صورت نخواهد گرفت.
وی در پایان از شهروندان و فعالان صنعتی خواست در تأمین آب مورد نیاز خود صرفاً از مسیرهای قانونی اقدام کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به اداره منابع آب شهرستان اطلاع دهند.