مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از برگزاری مراسم تشییع و تدفین خواننده پُرآوازه آثار فولکلور گیلان ناصر مسعودی، ساعت ۱۵ امروز در سلیمانداراب رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سعید طاهری به خبرنگار صدا و سیما گفت: مراسم تشییع ناصر مسعودی معروف به «بلبل گیلان»، ساعت ۱۵ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، در محله سلیماندراب رشت با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود و پس از تشییع، در جوار مزار میرزاکوچک جنگلی، به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: مراسم سومین روز خاکسپاری این هنرمند عرصه موسیقی گیلان ساعت ۱۵ دوشنبه ۱۰ آذر، با حضور خانواده اش، مردم فرهنگ دوست استان و مسئولان در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

«گل پامچال»، «بنفشه گل» و «میرزا کوچک خان»، از جمله آثار مشهور این خواننده گیلانی است.