گفتنی است کلینیک‌های درمان زخم بر پایه فناوری پلاسما در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی و بهره‌مندی هموطنان جنوب کشور از مواهب فناوری هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر بندرعباس بهره‌برداری خواهد شد .