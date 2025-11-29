با هدف بهرهبرداری از کلینیکهای درمان زخم صورت گرفت؛
سفر معاون رئیس جمهور به استان هرمزگان
معاون رئیسجمهور با هدف افتتاح کلینیکهای درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما به استان هرمزگان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی بهمنظور افتتاح کلینیکهای درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما در بیمارستانهای خلیج فارس و پیامبر اعظم(ع) شهر بندرعباس صبح امروز (شنبه، هشتم آذرماه) با استقبال استاندار و مسوولان استانی وارد هرمزگان شد.
گفتنی است کلینیکهای درمان زخم بر پایه فناوری پلاسما در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی و بهرهمندی هموطنان جنوب کشور از مواهب فناوری هستهای توسط سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر بندرعباس بهرهبرداری خواهد شد.