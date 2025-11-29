به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در تنها بازی دیروز تیم متس با یک گل از مهمان خود تیم رن شکست خورد. متس با ۱۱ امتیاز هفدهم است و تیم رن با ۲۴ امتیاز به رده چهارم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۸ آذر:

موناکو - پاری سن ژرمن

اف ث پاری - اوسر

المپیک مارسی - تولوز

* یک شنبه ۹ آذر:

استراسبورگ - برست

آنژه - لانس

لوآور - لیل

لوریان - نیس

المپیک لیون - نانت

- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۰ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های المپیک مارسی و لانس با ۲۸ و رن با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.