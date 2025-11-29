پخش زنده
هفته چهاردهم فوتبال لیگ یک فرانسه با پیروزی رن آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در تنها بازی دیروز تیم متس با یک گل از مهمان خود تیم رن شکست خورد. متس با ۱۱ امتیاز هفدهم است و تیم رن با ۲۴ امتیاز به رده چهارم صعود کرد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۸ آذر:
موناکو - پاری سن ژرمن
اف ث پاری - اوسر
المپیک مارسی - تولوز
* یک شنبه ۹ آذر:
استراسبورگ - برست
آنژه - لانس
لوآور - لیل
لوریان - نیس
المپیک لیون - نانت
- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۰ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای المپیک مارسی و لانس با ۲۸ و رن با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.