به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پرویز امجدی افزود: مساحت گلخانه‌های این شهرستان ۲۶ هکتار است که در زمینه تولید نهال، سبزی و صیفی انواع میوه و به ویژه توت فرنگی فعال هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۰۸ مورد بزرگ مقیاس و بقیه کوچک هستند و ۱۶ واحد به تولید توت فرنگی در ۳.۵ هکتار و با تولید ۲۵۰ تن در سال مشغولند.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه اضافه کرد: سالانه سه واحد تولید نهال نیز در این بخش ۲.۵ میلیون اصله نهال تولید می‌کنند.

امجدی با اشاره به اینکه کاشت نشا توت فرنگی در گلخانه تمام هوشمند زیر نظر مرکز جهاد کشاورزی بالانج در هفته جاری آغاز شده است، اظهار کرد: این گلخانه مدرن به‌عنوان یک پروژه پیشرو در زمینه کشاورزی هوشمند شناخته می‌شود که با استفاده از فناوری‌های روز دنیا، امکاناتی را برای کنترل شرایط محیطی، آبیاری هوشمند و مدیریت آفات و بیماری‌ها فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه این امر باعث افزایش کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی در منطقه می‌شود، ادامه داد: با آغاز کاشت نشا توت فرنگی در این گلخانه، گام مهمی در راستای افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی در شهرستان ارومیه برداشته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه خاطرنشان کرد: این پروژه نه فقط به کشاورزان محلی کمک می‌کند، بلکه به عنوان الگو برای دیگر مناطق نیز قابل استفاده است.

امجدی گفت: استفاده از گلخانه‌های هوشمند، نقش حیاتی در بهره‌برداری بهینه از منابع و کاهش مصرف آب در کشت‌های کشاورزی ایفا می‌کند و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار کشاورزی شهرستان ارومیه باشد.

وی افزود: از همه کشاورزان و علاقه‌مندان به تکنولوژی‌های نوین کشاورزی دعوت می‌شود تا با پیگیری اخبار و برنامه‌های آتی، همواره در جریان آخرین دستاوردهای کشاورزی قرار گیرند.