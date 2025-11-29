به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: هفت هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زاهدان به کشت زعفران اختصاص یافته است .

مهدی شهرکی گفت: تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان دارویی از سیاست‌های اصلی جهاد کشاورزی زاهدان است و با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه، کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران در اولویت برنامه‌ها قرار دارد .

وی از ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰ نفر در دوره برداشت زعفران خبر داد و گفت: توسعه کشت زعفران و دیگر گیاهان دارویی علاوه بر توجیه اقتصادی، در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه نیز موثر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: پیاز زعفران مورد نیاز توسط این نهاد با مشارکت بهره‌برداران از استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی تهیه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

شهرکی افزود: شهرستان های خاش، میرجاوه، زاهدان، زهک، زابل، هامون، هیرمند و نیمروز عمده شهرستان های تولید کننده زعفران در سیستان و بلوچستان محسوب می شوند.

وی در پایان تصریح کرد: کشت زعفران در سیستان و بلوچستان هر ساله در مهرماه انجام می‌شود و به عنوان یکی از اقتصادی ترین محصولات کشاورزی در ایران محسوب می شود که نیاز کمی به آب دارد و همچنین در برابر خشکی مقاوم است.

گیاه زعفران در مناطق نیمه گرمسیری در نقاطی که دارای زمستان‌های ملایم و تابستان‌های گرم و خشک است و به خوبی رشد می‌کند.