هوبره، پرنده‌ای کمیاب و در معرض تهدید، با همکاری دانش آموزان روستای تیگاب زیرکوه از خطر نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست زیرکوه گفت: دانش‌آموزان روستای تیگاب موفق شدند یک قطعه پرنده در معرض خطر انقراض هوبره را که در دام صیادان گرفتار شده بود نجات و برای تیمار و درمان به محیط‌زیست تحویل دهند.

محمدرضا جوان با تقدیر از اقدام تحسین‌برانگیز این دانش‌آموزان افزود: هوبره از گونه‌های کمیاب و در معرض تهدید است و چنین رفتار‌هایی نشان می‌دهد فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان خانواده‌ها، دانش‌آموزان و نوجوانان منطقه در حال تقویت و شکوفایی است.

وی این اقدام را الگویی ارزشمند برای سایر شهروندان عنوان کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به اداره محیط‌زیست اطلاع دهند تا با مشارکت همگانی از حیات‌وحش ارزشمند کشور حفاظت شود.