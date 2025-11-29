نوجوانان تیگاب زیرکوه، ناجیان گونه کمیاب حیات وحش
هوبره، پرندهای کمیاب و در معرض تهدید، با همکاری دانش آموزان روستای تیگاب زیرکوه از خطر نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس نمایندگی حفاظت محیطزیست زیرکوه گفت: دانشآموزان روستای تیگاب موفق شدند یک قطعه پرنده در معرض خطر انقراض هوبره را که در دام صیادان گرفتار شده بود نجات و برای تیمار و درمان به محیطزیست تحویل دهند.
محمدرضا جوان با تقدیر از اقدام تحسینبرانگیز این دانشآموزان افزود: هوبره از گونههای کمیاب و در معرض تهدید است و چنین رفتارهایی نشان میدهد فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان خانوادهها، دانشآموزان و نوجوانان منطقه در حال تقویت و شکوفایی است.
وی این اقدام را الگویی ارزشمند برای سایر شهروندان عنوان کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به اداره محیطزیست اطلاع دهند تا با مشارکت همگانی از حیاتوحش ارزشمند کشور حفاظت شود.