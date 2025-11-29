به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که در شهر دمام عربستان درحال برگزاری است، در بخش فیتنس چلنج، عرفان قزلی موفق شد به مقام ارزشمند قهرمانی و نشان طلا دست پیدا کند و امید کلجی نیز نشان برنز را از آن خود کرد.

همچنین امید کلجی در سیلور انفرادی بزرگسالان نیز به نشان برنز رسید.

در بخش کاپل بزرگسالان یک مدال طلا (علی طالش حسینی و امیر زنجانی) و یک نقره ارزشمند (عرفان قزلی و امید کلجی) و در بخش کاپل سیلور مقام سوم به نمایندگان شایسته کشورمان (امیر زنجانی و علی طالش) رسید.

در رقابت‌های پرورش اندام در دسته بادی کلاسیک هم فرهاد اسدالله زاده با ارائه عملکردی درخشان موفق شد مدال طلای جهان را از آن خود کند.

همچنین محمد خسروی دیگر نماینده شایسته کشورمان نیز به مقام ارزشمند نایب قهرمانی دست پیدا کرد. عباس بخت نما دیگر ملی پوش ارزشمند کشورمان نیز به مقام چهارمی این رویداد رسید.

کاروان بدنسازی و پرورش اندام کشورمان نیز در قالب تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف و با شعار «ایران همیشه قهرمان» در این رویداد جهانی حضور دارد.