به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ"جعفر اسکینی " گفت: در پی اعلام اخباری مبنی بر شکار غیر قانونی توسط ۳ نفر در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ نراق با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی محل مورد نظر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در بازرسی از خودروی متهمان، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، ۳ رأس لاشه شکار و ۴ فشنگ شکاری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خاطرنشان کرد: مأموران در این رابطه سه متهم را دستگیر که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.