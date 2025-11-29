به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️ این رزمایش با هدف آموزش چگونگی عملکرد در هنگام وقوع زلزله به دانش‌آموزان ، افزایش فرهنگ ایمنی، خودمراقبتی و آمادگی ذهنی جامعه در مواجهه با خطرات احتمالی برگزار شد.

محوریت برگزاری این رزمایش در مدارس گرمسار بود .

استان سمنان با دارا بودن ۶۴ گسل فعال از مناطق لرزه‌خیز کشور به شمار می‌رود و مطالعات لرزه‌نگاری برای نیمی از این گسل‌ها تاکنون انجام شده است.

ثبت زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی بیش از چهار ریشتر در نقاط مختلف استان در سال‌های گذشته، اهمیت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی و امدادی را دوچندان کرده است.

کارشناسان حوزه بحران معتقدند که آموزش‌های میدانی و برگزاری رزمایش‌های منظم، تأثیر چشمگیری در ارتقای آگاهی عمومی و کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی دارد.

این رزمایش‌ها علاوه بر تمرین عملی نیرو‌های امدادی، به شناسایی کاستی‌های زنجیره واکنش در بحران‌ها کمک کرده و زمینه ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها در زمان وقوع حوادث واقعی را فراهم می‌سازد.