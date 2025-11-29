مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به وضع بحرانی ۱۱ ساختمان در بازار بزرگ تهران، روند ایمن‌سازی این محدوده را بسیار کند عنوان کرد و گفت: روزانه یک و نیم میلیون نفر در این بازار تردد می‌کنند و کوچک‌ترین حادثه می‌تواند به فاجعه تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قدرت‌الله محمدی با اشاره به بررسی‌های ویژه سه سال اخیر آتش‌نشانی در بازار بزرگ تهران، گفت: جلسات متعددی با مسئولان مرتبط با ایمنی بازار، هیئت‌امنا و کسبه داشته‌ایم، اما کار به آن شکلی که انتظار داریم پیش نمی‌رود. سراهای زیادی در این محدوده ناایمن هستند و تردد روزانه یک و نیم میلیون نفر در این فضا موجب نگرانی جدی ماست.

وی ادامه داد: بخشی از کسبه ایمن‌سازی را آغاز کرده‌اند ، اما سرعت این روند باید بسیار بیشتر شود. چرا که حادثه خبر نمی‌کند؛ یک اتصال ساده در سیم‌کشی‌ها می‌تواند آتش‌سوزی گسترده ایجاد کند؛ آن هم در شرایطی که مواد پلاستیکی و پارچه‌ای با قابلیت اشتعال بالا در سراها فراوان است.

محمدی اختلافات میان مالکان و مستأجران را یکی موانع ایمن‌سازی دانست و گفت: هیئت‌امنا و کسبه باید بدون درگیر کردن این اختلاف‌ها برای تسریع روند بازسازی و ایمن‌سازی همکاری کنند تا از وقوع حادثه ناگوار جلوگیری شود.

مدیرعامل آتش‌نشانی درباره وضع رستوران‌های بازار که از حجم زیادی گاز مایع استفاده می‌کنند نیز گفت: طرحی ارائه کرده‌ایم که با همکاری اداره گاز از مسیر خیابان ۱۵ خرداد، این بخش گازرسانی شود تا مخازن گاز مایع جمع‌آوری شود. این مخازن خود یک خطر بالقوه و حادثه‌ساز هستند.

وی افزود: به صورت حضوری و میدانی همراه مسئولان اداره گاز از محل بازدید کردیم. کار نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد، اما امیدواریم عملیاتی شود تا این مخازن هرچه سریع‌تر جمع‌آوری شوند. تصمیم‌گیری نهایی برعهده هیئت‌امنا و دستگاه‌های مسئول است.

محمدی درباره طرح ایجاد مخازن اضطراری آب برای مقابله با حوادث احتمالی در بازار تهران نیز گفت: با توجه به معابر کم‌عرض بازار، خودروهای آتش‌نشانی امکان تردد ندارند. بهترین راهکار، پیش‌بینی پنج مخزن اضطراری آب در نقاط مختلف بازار است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به کندی پیشرفت این طرح افزود: برخی سازمان‌ها به علت ملاحظات مربوط به بافت تاریخی و فرهنگی بازار، سرعت کار را کاهش داده‌اند؛ اما این اقدام یک ضرورت حیاتی است. اگر حادثه‌ای رخ دهد، باید آب کافی در دسترس نیروهای آتش‌نشانی باشد، زیرا مسیر لوله‌کشی از خیابان‌های اطراف تا داخل بازار بسیار طولانی است.

محمدی تأکید کرد: پیگیری‌های ما همچنان ادامه دارد و امیدواریم اجرای این طرح‌ها هرچه سریع‌تر آغاز شود.