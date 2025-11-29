پخش زنده
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی، از آغاز ثبتنام و اعزام کاروانهای زیارتی عمره مفرده در ایام پربرکت ماههای رجب و دهه اول شعبان برای زائران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی کاظمی گفت: با تخصیص ۷ کاروان جدید به استان، امکان اعزام مشتاقان به سرزمین وحی در ماههای دیماه و دهه اول بهمن ماه، همزمان با ایام ماهرجب و شعبان، فراهم شده است.
وی در خصوص نحوه ثبتنام افزود: متقاضیان واجد شرایط که اسناد ثبتنامی در بانکهای ملی و ملت دارند و اولویت آنان بین ۱ تا ۵۵۰ است، میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه، ۹ آذرماه، به سامانه my.haj.ir مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب کاروان اقدام نمایند.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تصریح کرد: ثبتنام به صورت کاملاًاینترنتی و در دسترس عموم است و متقاضیان محترم میتوانند از طریق رایانه یا گوشی هوشمند شخصی، به راحتی از منزل یا محل کار، نامنویسی خود را انجام دهند. به محض تکمیل ظرفیت، سیستم ثبتنام به طور خودکار بسته خواهد شد.
کاظمی در پایان تأکید کرد: تنها روش رسمی و معتبر برای ثبتنام، مراجعه به سامانه my.haj.ir میباشدو از مردم فهیم خراسان شمالی درخواست میکنم برای بهرهمندی از فیض این سفر معنوی، در زمان مقرر اقدام لازم را به عمل آورند.