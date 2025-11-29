پخش زنده
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از رشد چشمگیر جابجایی مسافر با ناوگان مینیبوسی در هشتماهه امسال خبر داد و گفت: این بخش تنها ناوگانی است که در سال جاری افزایش جابجایی مسافر را داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل، رضا شیرینزاده با تشریح آخرین وضعیت جابهجایی مسافر در استان گفت: طی هشت ماه سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۹۱۲ هزار و ۸۳ مسافر توسط ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان جابهجا شده است که رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از یک میلیون و یک هزار نفر بود، کاهش حدود ۹ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه از این تعداد مسافر ۴۷۹ هزار و ۶۵۵ مسافر با اتوبوس، ۱۱۲ هزار و ۲۲۱ مسافر با مینیبوس و ۳۲۰ هزار و ۲۰۷ مسافر با سواری جابهجا شدهاند اظهار کرد: بر اساس مقایسه آماری، جابجایی مسافر با ناوگان مینیبوسی رشد ۱۷ درصدی داشته و در مقابل، حملونقل با اتوبوس و سواری به ترتیب ۷ درصد و ۱۷ درصد کاهش یافته است.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل داد: افزایش تقاضا برای سفر با مینیبوس، بهبود خدمات و نظارت مستمر بر شرکتهای فعال موجب شده این ناوگان عملکردی فراتر از سال گذشته داشته باشدو این روند نشان میدهد مسیرهای کوتاهبرد و سفرهای بینشهری نزدیک، همچنان سهم قابلتوجهی از سفرهای جادهای استان را به خود اختصاص داده است.
وی در هشتماهه امسال از صدور ۱۳۴ هزار و ۳۱۷ صورتوضعیت توسط شرکتها خبرداد و خاطرنشان کرد: نسبت به ۱۵۹ هزار و ۳۰۹ صورتوضعیت سال گذشته، کاهش ۱۵درصدی داشته است.
شیرینزاده با تأکید بر اجرای طرحهای نظارتی افزود:راهداری استان اردبیل در این مدت کنترل نرخ بلیت، نظارت بر عملکرد شرکتها، پایش ایمنی ناوگان و رسیدگی به شکایات مردمی را با جدیت و باهدف ایجاد آرامش، ایمنی و رضایتمندی بیشتر در سفرهای جادهای دنبال کرده است.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل فعالیت ۷ پایانه مسافربری در استان اردبیل را یادآور شد و اظهار کرد: هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافر در استان اردبیل در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران هستند.
وی خدمات رسانی ۲ هزار و ۲۴۰ راننده دراین استان را به مردم و مسافران یادآور شد و افزود:مردم و مسافران میتوانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیونهای مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.