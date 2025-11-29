پخش زنده
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: در روش جدید یارانه افرادی که به تازگی ازدواج کردهاند، به صورت خودکار جداسازی و برای اعلام شماره حساب به آنها پیام ارسال میشود.
علیرضا موسوی دلخوش رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تشریح جزئیات سامانه سیمین، گفت: سامانه سیمین مخفف، سامانه یکپارچه مدیریت یارانههای نقدی است. در این سامانه خدمات ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی، یارانه موالید و ثبت شماره حساب بانکی سرپرستان خانوار انجام میشود.
او ادامه داد: پیشتر متقاضیان به صورت حضوری برای ثبت شماره حساب به بانکها مراجعه میکردند، اما حالا این سامانه این فرآیند را برخط و بدون حضور فرد انجام میدهد.
موسوی گفت: تغییر شماره حساب یا ثبت شماره حساب جدید در این سامانه توسط سرپرست امکان پذیر است. یک گروه افرادی هستند که قرار است برای اولین بار یارانه دریافت کنند و گروه دوم کسانی هستند که بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان سرپرست خانوار شناخته شدهاند.
موسوی در پاسخ به این سوال که چه کسانی باید به سامانه سیمین مراجعه کنند، گفت: فقط افرادی که با سر شماره YARANE.IRI پیامکی مبنی بر مراجعه به سامانه سیمین و ثبت شماره حساب دریافت کردهاند. یعنی قرار نیست تمام سرپرستان خانوار به این سامانه مراجعه کنند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانهها میگوید: در برخی از شبکههای اجتماعی شایعه شده بود که اگر فردی به این سامانه مراجعه نکند، یارانه اش قطع میشود. چنین چیزی صحت ندارد و تنها افرادی که احتیاج به معرفی شماره حساب برای دریافت یارانه نقدی دارند باید به این سامانه مراجعه کنند.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما تشکیل یک پایگاه داده خانوار کامل از خانوادههای کشور است. هر دستگاهی یک سری اطلاعات در این باره دارد و ما نیز با یک پایگاه داده به خانوارها یارانه پرداخت میکنیم. تفاوت بین این پایگاه دادههای بسیار است به طور مثال در سامانه هدفمندسازی یارانهها یک فرد زیر مجموعه یک خانوار محسوب میشود ولی در پایگاه داده ثبت احوال این فرد سرپرست خانوار شده است. به دلیل همین اختلافات مرجع اصلی پایگاه دادههای خود را با هماهنگی ها، سازمان ثبت احوال کشور قرار دادهایم.
موسوی گفت: یعنی اگر فردی ازدواج کرده و یا فرزندی متولد میشود به طور خودکار با اطلاعات تکمیلی سازمان ثبت احوال یارانه او را جدا یا ثبت میکند و با اطلاع رسانی به سازمان هدفمندسازی یارانه، ما نیز به سرپرست خانوار پیامک درخواست اعلام شماره حساب را میکنیم.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانهها در پاسخ به این سوال که آیا دهک بندی خانوارها نیز در سامانه سیمین مشخص میشود؟ گفت: خیر این فرآیند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان آزمون وسع تشخیص داده شده و به ما جهت پرداخت رقم یارانهها اعلام میشود.