\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c\u200c \u0637\u0631\u062d \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u062d\u0627\u0626\u0644 \u062a\u0646\u06af \u06af\u0644 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f2\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u062a \u067e\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u06f4 \u0645\u0627\u0647\u060c \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062c\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06af\u0644 -\u062f\u0647\u062f\u0634\u062a \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0646\u06af \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06af\u0644 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u062a\u0631\u062f\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u0634\u062f.\n\u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u062a\u0631\u062f\u062f \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0628\u0647 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u0645\u06cc \u06cc\u0627\u0628\u062f.