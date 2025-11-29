پخش زنده
معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون ۲۵ هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان کتابخانه ملی، دیجیتال سازی شده و بر روی پایگاه اطلاعرسانی این کتابخانه قرار داده شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رضا شهرابی با اشاره به برنامههای جدید این کتابخانه برای دیجیتالسازی کتابهای کودک و نوجوان افزود: کار بررسی تصاویر صفحات و دیجیتالسازی کتابهای کودک و نوجوان به صورت روزانه از کتابخانه ملی کودک و نوجوان پیگیری و انجام میشود.وی ادامه داد: در نظر داریم این تعداد را به ۳۰ هزار عنوان افزایش دهیم. البته رسیدن به این تعداد که جزء برنامههای کتابخانه ملی است، منوط به اجرای تمامی برنامهریزیهایی است که در این راستا انجام شده است.
وی گفت: هدف این کتابخانه از دیجیتال سازی را در اختیار گذاشتن تمام کتابهای کودک و نوجوانی است که در ایران نوشته شده است و از قدیمیترین تا جدیدترین کتابها را در برمیگیرد، اما در این میان کتابهایی که تاریخ انتشار آنها قدیمیتر هستند، در اولویت قرار دارند تا نویسندهای از این طریق متضرر نشود.
شهرابی با اشاره به مشکلات دیجیتالسازی کتابهای کودک و نوجوان افزود: ما در راه دیجیتالسازی کتابهای کودک و نوجوان مشکلاتی داریم؛ مثلاً برای اینکه به کتابهای ۵۰ سال پیش دسترسی داشته باشیم، دشواریهایی داریم، چون کتاب کودک و نوجوان، کتاب مصرفی به حساب میآمده و نسخههایی از برخی کتابها اصلاً موجود نیستند، اما ما به شیوههای مختلف و به سختی در حال گردآوری این کتابها هستیم که باید به عنوان یک سند در اختیار پژوهشگران قرار بگیرند و این وظیفه کتابخانه ملی است که این نسخهها را در اختیار آنها قرار بدهد.
آدرس پایگاه اطلاعرسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران www.nlai.ir است. علاقه مندان میتوانند برای مطالعه کتابهای کودک و نوجوان به همین بخش از پایگاه اطلاعرسانی کتابخانه ملی مراجعه کنند.