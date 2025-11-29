پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهآهن قم از رشد بیسابقه واردات ریلی در نهماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد وگفت: از نظر تناژ ۷۴۲ درصد و از نظر درآمد ۱۲۶۰ درصد افزایش واردات داشته ایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید ارجونی در تشریح این دستاورد گفت: در سال گذشته میزان واردات ثبتشده در حوزه ریلی قم تنها 2 هزار و ۲۰۸ تن بود و درآمد آن به ۱۵ میلیارد ریال میرسید، اما در سال جاری توانستیم واردات را به 18 هزار و 600 تن و درآمد را به بیش از ۲۰۴ میلیارد ریال برسانیم.
وی افزود: بخش عمده بارهای وارداتی از مبدأ ترکیه و بخشی نیز از چین وارد کشور شده است که نشاندهنده تنوع مسیرهای بینالمللی و تقویت جایگاه قم در حلقه حملونقل خارجی است.
مدیرکل راهآهن قم با اشاره به یک اتفاق مهم در مسیر توسعه بارهای بینالمللی گفت: برای نخستین بار کانتینرهای باردار از مبدأ چین به مقصد شهر صنعتی کاوه از مسیر ریلی قم وارد کشور شد که مجموعا ۱۶۰۰ تن را شامل میشود و این رخداد ظرفیتهای جدیدی را برای جذب بارهای بازرگانی ایجاد کرده است.