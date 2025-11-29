پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد: براساس پایش ملی ۸۷۷ نقطه حادثهخیز در کشور شناسایی که، سهم یزد ۱۴ نقطه بود که همه آنها با اقدام زودهنگام راهداری، حدود شش ماه پیش از مهلت تعیینشده ایمنسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رستگاری گفت: در آخرین ارزیابی کشوری برای شناسایی نقاط حادثهخیز، مجموعاً ۸۷۷ نقطه پرخطر در کشور تعیین شد که ۱۴ نقطه آن در استان یزد قرار داشت.
وی گفت: با ابلاغ اعتبارات مربوط از سوی سازمان راهداری کشور، عملیات رفع حادثه در این نقاط با سرعت آغاز شد و استان یزد توانست تمامی این ۱۴ نقطه را تا هفته نخست شهریور سال گذشته بهطور کامل ایمنسازی کند؛ این در حالی است که مهلت قانونی اجرای این طرح تا بهار امسال تعیین شده بود و یزد حدود شش ماه زودتر از برنامه زمانبندی به هدف رسید.
وی با اشاره به اینکه بخشی از نقاط حادثهخیز بهصورت «مطلق» و بخشی دیگر «موردی» هستند، افزود: علاوه بر نقاط معرفیشده در پایش ملی، مجموعه پلیسراه استان نیز بهصورت روزانه موارد جدید را که احتمال بروز حادثه در آنها وجود دارد، شناسایی و گزارش میکند.
به گفته او، تاکنون ۴۲ نقطه جدید که بنا بر ارزیابی پلیسراه مستعد حادثه بوده، وارد مرحله بررسی شده و عملیات میدانی، مطالعات فنی و اقدامات ایمنسازی در تمامی این نقاط انجام و به پایان رسیده است.
مدیرکل راهداری تأکید کرد: پایش ایمنی جادههای استان یزد یک اقدام مقطعی نیست. این کار بهصورت دائمی و مستمر توسط پلیسراه، کارشناسان راهداری و پیمانکاران طرحهای جادهای انجام میشود. بررسیهای روزانه، هفتگی و ماهانه در قالب گشتهای راهداری و ارزیابیهای میدانی صورت میگیرد و هر نقطهای که نیاز به اصلاح یا ایمنسازی داشته باشد، بلافاصله در دستور کار قرار میگیرد.
رستگاری، افزود: به محض اینکه پلیسراه استان یزد جمعبندی کارشناسی خود را ارائه کند، تیمهای عملیاتی راهداری وارد عمل شده و اقدامات ایمنسازی شامل نصب علائم، اصلاح هندسی، بهسازی نقاط پرتصادف، خطکشی، روشنایی و سایر اقدامات لازم را اجرا میکنند.
وی ادامه داد: رفتار ترافیکی کاربران جاده نیز بهطور مستمر رصد میشود تا عوامل رفتاری مؤثر در بروز حوادث شناسایی و با همکاری پلیس راه، برنامهریزی لازم برای کاهش خطر انجام شود.
مدیرکل راهداری استان یزد در پایان تأکید کرد: ایمنی جادهها یک فرآیند پویا و بدون توقف است و با همکاری مشترک پلیسراه، دستگاههای مرتبط و گروههای فنی، تلاش میکنیم کوچکترین نقاط پرخطر در مسیرهای استان سریعاً شناسایی و برطرف شود تا شاهد کاهش چشمگیر حوادث جادهای در یزد باشیم.