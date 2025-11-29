پخش زنده
همزمان با سراسر کشور مانور ایمنی و زلزله در مدارس شهرستان گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران گفت: آئین نمادین مانور ایمنی و زلزله در دبیرستان دخترانه نبایش دوگنبدان برگزار شد.
مرضیه قنواتیان افزود: این مانور با حضور نیرهای اتش نشانی ، نیروهای اورژانس، هلال احمر، شرکت گاز و دیگر دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان گچساران با هدف آشنایی دانش آموزان با نحوه پناهگیری در مواقغ بروز بحران وزلزله برگزار شد.
قنواتیان افزود: در این مانور نحوه پناهگیری و خروج اضطراری دانش اموزان و دبیران در مواقع بروز زلزله تمرین شد.
وی اضافه کرد: هدف از این مانورها علاوه بر تمرین و آموزش دانش آموزان انتقال این آموزشها توسط دانش آموزان به خانوادهها است.
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران ادامه داد: برگزاری این مانورهایی در طول سال هم افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران را در مواقع بروز زلزله به دنبال دارد.