به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران گفت: آئین نمادین مانور ایمنی و زلزله در دبیرستان دخترانه نبایش دوگنبدان برگزار شد.

مرضیه قنواتیان افزود: این مانور با حضور نیر‌های اتش نشانی ، نیروهای اورژانس، هلال احمر، شرکت گاز و دیگر دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان گچساران با هدف آشنایی دانش آموزان با نحوه پناهگیری در مواقغ بروز بحران وزلزله برگزار شد.

قنواتیان افزود: در این مانور نحوه پناهگیری و خروج اضطراری دانش اموزان و دبیران در مواقع بروز زلزله تمرین شد.

وی اضافه کرد: هدف از این مانور‌ها علاوه بر تمرین و آموزش دانش آموزان انتقال این آموزش‌ها توسط دانش آموزان به خانواده‌ها است.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران ادامه داد: برگزاری این مانور‌هایی در طول سال هم افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران را در مواقع بروز زلزله به دنبال دارد.