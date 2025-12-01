به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️ تب برفکی، بیماری ویروسی که باعث تلفات دام‌های جوان و همچنین خسارت اقتصادی می‌شود. این بیماری معمولا با آغاز فصل سرما که ماندگاری ویروس بالا می‌رود در بین دام‌های زوج سم شیوع می‌یابد.

سعید دهقانی مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه تب برفکی بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و مردم نباید نگران این مسئله باشند گفت : در حال حاضر این بیماری ویروسی در استان سمنان تحت کنترل است و شرایط متعادل است .

مدیر کل دامپزشکی استان تصریح کرد: گوشت و فراورده‌های لبنی کاملا تحت نظر دامپزشکی عرضه می شود .

وی با اشاره به آغاز مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی از شهریور ماه گفت : تاکنون بالغ بر ۸۵۰ هزار نوبت سر دام سبک و بالغ بر ۱۰۰ هزار راس دام سنگین در استان سمنان علیه سویه‌های مختلف تب برفکی واکسینه شدند؛ و این طرح تا پوشش صد درصدی ادامه دارد.