به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان گفت: سی و دومین مرحله ناحیه‌ای مسابقات سالانه سراسری قرآن و عترت بسیج با هدف ترویج فرهنگ غنی اسلامی، تعمیق باور‌های دینی و شناسایی استعداد‌های قرآنی در فضایی معنوی و آکنده از عطر ایمان، باحضور مشتاقان قرآن و عترت در ۲ گروه برادران و خواهران برگزار شد.

سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو افزود: این محفل نورانی به همت معاونت تعلیم و تربیت و دارالقرآن بسیج به صورت جداگانه برای برادران در مسجد امام رضا (ع) و خواهران در مسجد ۱۴معصوم (ع) شهر فریمان با حضور ۱۲۰ نفر از قاریان، حافظان و علاقه‌مندان کلام وحی برگزار شد.

وی با اشاره به این که تلاوت آیات الهی، جلوه‌ای از عشق، ایمان و بندگی را در دل‌ها زنده کرد ادامه داد: نفرات برتر مسابقات، پس از جمع بندی امتیازات قرآنی، برای شرکت در مرحله استانی دعوت خواهند شد.