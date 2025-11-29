پخش زنده
تصفیه خانه آب شهرستان بشاگرد با ۸۰ درصد پیشرفت کاری، دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در بازدید از طرحهای شهرستان بشاگرد گفت: این طرح با اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان در حال اجراست.
محمد آشوری افزود: این واحد ظرفیت تصفیه و انتقال سالانه ۵ و نیم میلیون مترمکعب آب از سد جگین به مرکز شهرستان و روستاهای بشاگرد را دارد.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت این طرح در تامین آب پایدار بشاگرد افزود: تصفیه خانه بشاگرد یکی از طرحهای مدرن استان است که بصورت یک طرح بزرگ آبرسانی به روستاها و شهرهای بشاگرد اجرا میشود.
طرح انتقال آب از سد جگین از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است.
آشوری گفت: تاکنون ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال اجرا شده است که امکان انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی را فراهم میکند.
استاندار هرمزگان گفت: این طرح برای تأمین آب پایدار بیش از ۷۰ هزار تن برنامه ریزی شده است.
آشوری به بارش باران در شهرستان بشاگرد اشاره کرد و گفت: باید سدها و سازههای آبخیزداری در این شهرستان ساخته شود.
وی همچنین از وضع نامناسب راههای شهرستان بشاگرد انتقاد کرد و گفت: از اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای بهسازی این راهها تامین و هزینه میشود.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جادهای هرمزگان گفت: ۹۵ کیلومتر از محور زیر کوه گافر و پارامون که یک محور اصلی است و ما رو به سیستان و بلوچستان متصل میکند در بشاگرد واقع است.
شرفی گفت: بازگشایی این محور از سال ۹۸ آغاز شده است و ۸۵ درصد پیشرفت دارد.
وی گفت: ۱۰ کیلومتر این محور آسفالت شده است و ۵ کیلومتر دیگر تا پایان امسال ساخته میشود.
مدیر کل راه و شهر سازی هرمزگان افزود: پل شریفی دو نیز با ۳۵، و دهندر شه بابک با ۱۵ درصد پیشرفت، هفته دولت سال آینده تکمیل میشود.
سلحشور افزود: پل شه بابک ۱۰۰ متر طول با ۴ دهنه ۲۵ متری است.
شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: دستگاههای سی تی اسکن، سنوگرافی و یک دستگاه آمبولانس تا دو ما دیگر به بیمارستان شهرستان بشاگرد افزوده میشود.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: برای بازسازی و نوسازی مدارس شهرستان بشاگرد ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
ضیایی افزود: تا پایان سال ۴۰ کلاس درس هوشمند در شهرستان بشاگرد راه اندازی میشود.