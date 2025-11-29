به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در بازدید از طرح‌های شهرستان بشاگرد گفت: این طرح با اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان در حال اجراست.

محمد آشوری افزود: این واحد ظرفیت تصفیه و انتقال سالانه ۵ و نیم میلیون مترمکعب آب از سد جگین به مرکز شهرستان و روستا‌های بشاگرد را دارد.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت این طرح در تامین آب پایدار بشاگرد افزود: تصفیه خانه بشاگرد یکی از طرح‌های مدرن استان است که بصورت یک طرح بزرگ آبرسانی به روستا‌ها و شهر‌های بشاگرد اجرا می‌شود.

طرح انتقال آب از سد جگین از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است.

آشوری گفت: تاکنون ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال اجرا شده است که امکان انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی را فراهم می‌کند.

استاندار هرمزگان گفت: این طرح برای تأمین آب پایدار بیش از ۷۰ هزار تن برنامه ریزی شده است.

آشوری به بارش باران در شهرستان بشاگرد اشاره کرد و گفت: باید سد‌ها و سازه‌های آبخیزداری در این شهرستان ساخته شود.

وی همچنین از وضع نامناسب راه‌های شهرستان بشاگرد انتقاد کرد و گفت: از اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای بهسازی این راه‌ها تامین و هزینه می‌شود.

مدیرکل راهداری و‌حمل و‌نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: ۹۵ کیلومتر از محور زیر کوه گافر و پارامون که یک محور اصلی است و ما رو به سیستان و بلوچستان متصل می‌کند در بشاگرد واقع است.

شرفی گفت: بازگشایی این محور از سال ۹۸ آغاز شده است و ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

وی گفت: ۱۰ کیلومتر این محور آسفالت شده است و ۵ کیلومتر دیگر تا پایان امسال ساخته می‌شود.

مدیر کل راه و شهر سازی هرمزگان افزود: پل شریفی دو نیز با ۳۵، و دهندر شه بابک با ۱۵ درصد پیشرفت، هفته دولت سال آینده تکمیل می‌شود.

سلحشور افزود: پل شه بابک ۱۰۰ متر طول با ۴ دهنه ۲۵ متری است.

شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: دستگاه‌های سی تی اسکن، سنوگرافی و یک دستگاه آمبولانس تا دو ما دیگر به بیمارستان شهرستان بشاگرد افزوده می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: برای بازسازی و نوسازی مدارس شهرستان بشاگرد ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

ضیایی افزود: تا پایان سال ۴۰ کلاس درس هوشمند در شهرستان بشاگرد راه اندازی می‌شود.