به مناسبت هفته بسیج ، یادواره شهدا در کلاته رودبار ، دامغان و شاهرود برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در مراسم بزرگداشت شهدای کلاته رودبار دامغان ضمن مرور تحولات منطقه و نقش شهدا در امنیت کشور، تأکید کرد : ایران امروز در بسیاری از تصمیم‌های راهبردی منطقه نقطه اثر است و این جایگاه با فداکاری شهدا و استقامت مردم به‌دست آمده و حفظ آن نیازمند ادامه همان روحیه مقاومت است.

یاداره ۶۹۷ شهید بسیجی شهرستان شاهرود هم با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در حسینیه شهدای شاهرود برگزار شد

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان در این مراسم گفت: همان‌گونه که شهدا در دفاع مقدس برای پاسداری از مرز‌ها ایستادند امروز جوانان غیور در فضای رسانه‌ای و مجازی با ایمان و بصیرت از نظام اسلامی دفاع می کنند.

دومین سالگرد تدفین شهید گمنام روستای طزره دامغان هم در بارگاه مطهر امامزاده اسماعیل روستا برگزار شد