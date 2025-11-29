مسئول بسیج جامعه کشاورزی با اشاره به فعالیت هزاران بسیجی متخصص و کارشناس رشته‌های کشاورزی در امر آموزش گفت: شبکه‌ای منسجم مروجان بسیجی با آموزش گام به گام آموزش‌های علمی به کشاورزان، نقش موثری در فزایش بهره‌وری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر حسن‌زاده با بیان اینکه بیش از ۱۵۰۰ گروه جهادی در حوزه آموزش و دامپروری به ترویج دستاورد‌های نوین مشغول‌اند، تصریح کرد: بیش از ۵۰۰۰ هسته علمی در سراسر کشور فعال هستند که در قالب شبکه‌ای گسترده در روستا‌ها مستقر شده‌اند و به صورت میدانی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت، کنار کشاورزان قرار دارند.

مسئول بسیج جامعه کشاورزی با اشاره به فاصله قابل توجه ضریب امنیت غذایی کشور تا سطح مطلوب، بر ضرورت یک جهش جدی در تولید محصولات راهبردی تأکید کرد و افزود: با محدودیت منابع آبی موجود، امکان افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد و تنها راهکار پیش‌رو، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌ها و منابع موجود از طریق آموزش و دانش‌بنیان‌کردن کشاورزی است.