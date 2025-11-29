بارندگی‌های بی‌سابقه و طوفان‌های گرمسیری در اندونزی، تایلند و مالزی، جنوب‌شرق آسیا را با سیلاب و رانش زمین گسترده مواجه کرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، شمار جان‌باختگان از ۳۰۰ نفر فراتر رفته و هزاران نفر مجبور به ترک منازل خود شده‌اند.

یه گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر گزارش رسانه‌های محلی، بارش‌های سنگین موسمی همراه با یک سامانه طوفانی گرمسیری بخش‌های وسیعی از اندونزی، تایلند و مالزی را درنوردید و هزاران خانه، جاده و پل را زیر آب فرو برد. در برخی مناطق، آب‌گرفتگی به حدی شدید بوده که ساکنان برای نجات، ساعت‌ها روی پشت‌بام‌ها منتظر قایق‌های امدادی مانده‌اند.

در جزیره سوماترا اندونزی، مقام‌ها اعلام کردند که حداقل ۱۷۴ نفر در اثر سیلاب و رانش زمین جان خود را از دست داده و حدود ۸۰ نفر همچنان مفقود هستند. سوهاریانتو، رئیس آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی (BNPB) گفت: «در مناطقی که هنوز امکان دسترسی وجود ندارد، احتمال قربانیان بیشتر نیز مطرح است.»

سیلاب‌های ویرانگر جنوب‌شرق آسیا؛ بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران آواره برجا گذاشت

خبرگزاری فرانسه نیر اعلام کرد: در استان آچه اندونزی، با عقب‌نشینی سیلاب، خودروها تا نزدیکی شیشه‌ها در گل و لای فرو رفته‌اند و امدادگران همچنان در تلاش برای بازگشایی مسیرهای ارتباطی هستند. پیش‌بینی‌ها حاکی است بارش‌ها در بخش‌هایی از سوماترا ادامه خواهد داشت، هرچند شدت آن کاهش می‌یابد.

در جنوب تایلند، استان «سونگخلا» و شهر «هات‌یای» به شدت آسیب دیده‌اند و تاکنون حداقل ۱۴۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. سیلاب گسترده باعث شد سردخانه بیمارستان اصلی شهر ظرفیت خود را از دست بدهد و مقام‌ها مجبور به استفاده از کامیون‌های یخچال‌دار برای نگهداری اجساد شوند. همچنین دو مسئول محلی به دلیل «کوتاهی در مدیریت بحران» تعلیق شده‌اند.

در مالزی نیز، دو نفر در ایالت «پرلیس» جان خود را از دست داده‌اند و بخش‌هایی از شمال این کشور همچنان زیر آب است. کارشناسان اقلیمی هشدار می‌دهند که گرمایش جهانی، شدت بارش‌ها، طول فصل موسمی و قدرت توفان‌ها را افزایش می‌دهد. رنارد سیو، مشاور مرکز حکمرانی و مطالعات سیاسی مالزی، تأکید کرده است: «همان چیزی رخ می‌دهد که دانشمندان سال‌ها پیش هشدار داده بودند؛ افزایش رخدادهای حدی با گرم‌تر شدن زمین.»

این سیلاب ویرانگر نمونه‌ای دیگر از تأثیر تغییرات اقلیمی در جنوب‌شرق آسیا است و نیاز فوری به امدادرسانی انسانی، دارو، غذا و امکانات پزشکی را بیش از پیش نشان می‌دهد. ناظران تأکید دارند که پاسخ به بحران باید هم‌زمان انسانی و بلندمدت باشد و شامل بازطراحی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری اقلیمی باشد.