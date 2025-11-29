به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر حج و زیارت استان گفت: همه افرادی که پیش‌ثبت‌نام خود را طبق اولویت‌های استانی انجام دادند، می‌توانند از طریق سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir نسبت به ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان اقدام کنند.

محمدرضا حاجی علیزاده افزود: اولویت با افرادی است که پیش‌ثبت‌نام را انجام دادند و آن دسته از افرادی که موفق به پیش ثبت نام نشدند، باید صبر کنند چنانچه ظرفیت های جدید ایجاد شد، می توانند مراحل ثبت نام خود را پیگیری کنند.

او به متقاضیانی که قصد دارند به اتفاق یکدیگر و در یک کاروان اعزام شوند توصیه کرد که در انتخاب کاروان دقت کنند تا در یک کاروان نام نویسی کنند زیرا بعد از انتخاب، امکان جابجایی وجود ندارد.

مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه در مرحله پبش ثبت نام حدود هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام انجام شده گفت: تعداد کاروان‌هایی که تخصیص داده شده به مانند سنوات گذشته ۹ کاروان است که تلاش بر این است امسال یک کاروان دیگر به ظرفیت استان اضافه شود و به کاروان برسد. حاجی علیزاده افزود: زائران از نیمه اردیبهشت سال آینده به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.