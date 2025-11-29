پخش زنده
مدیر عامل شرکت آبفای لرستان از ساماندهی ۶ هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:از ابتدای سال تاکنون هفت هزار و ۶۰ انشعاب غیرمجاز آب شناسایی شده که۶ هزار انشعاب آن مجاز سازی شده است.
نورالدین نوریزدان با اشاره به اینکه شناسایی انشعابهای غیرمجاز یکی از اولویتهای شرکت آبفای لرستان است، افزود: سه هزار و ۳۰۰ انشعاب در حوزهی شهری و دو هزار و ۷۰۰ انشعاب در حوزه ی روستایی استان مجاز شدهاند.
وی بیان کرد:پرونده ی یکهزار و ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز باقیمانده هم از طریق پیمانکاران،مؤسسه ی حقوقی و برخی دستگاههای قضایی در حال پیگیری برای مجازسازی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:این اقدامات با هدف صیانت از منابع آبی، کاهش هدررفت و ساماندهی مصرف در استان در حال انجام است.