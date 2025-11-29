استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه استاندارد ستون اعتماد عمومی و کلید موفقیت در صادرات است گفت: کرمانشاه به‌واسطه نقش راهبردی در تجارت با عراق باید به مرجع استاندارد غرب کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان گفت: رعایت استاندارد موجب افزایش کیفیت، اعتبار و سود تولیدکنندگان می‌شود و هر اقدامی که کیفیت محصول را ارتقا دهد، احترام به حقوق مصرف‌کننده و تضمین‌کننده توسعه پایدار است.

وی افزود: اعتماد مردم سرمایه اصلی واحد‌های تولیدی است و استاندارد مترادف این اعتماد است؛ بنابراین هرگونه آسیب به استاندارد به زیان تولیدکننده، مصرف‌کننده، بازار و صادرات خواهد بود.

حبیبی با اشاره به موقعیت ویژه کرمانشاه در تجارت خارجی گفت: استان با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک و پنج بازارچه رسمی، مسیر حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق و اقلیم کردستان است و از این رو حضور استاندارد در مرز‌های استان یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.