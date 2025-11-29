به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از مطالبات مهم ساکنان روستا‌های بخش شعیبیه شهرستان شوشتر که در قالب چندین گزارش از مجموعه‌های خبری صدا و سیمای خوزستان پیگیری شده است، آسفالت مسیر‌های دسترسی این مناطق است.

فرماندار شوشتر در این زمینه گفت: با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان عملیات اجرایی آسفالت هفت کیلومتر از جاده روستا‌های بخش شعیبیه آغاز شده است.

آرش قنبری با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرح ۲۰ روستای این بخش از نعمت جاده آسفالته بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: همچنین بزودی عملیات اجرایی ۱۵ کیلومتر از جاده‌های روستایی بخش شعیبیه آغاز خواهد شد.