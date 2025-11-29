پخش زنده
هیئت ایرانی متشکل از کارشناسان سایتیس و نماینده وزارت امور خارجه، در نشست متعاهدین کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در خطر انقراض ،برای جلوگیری ازتغییر وضعیت گونه شاهین بحری با کشورهای مختلف رایزنی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هیات ایرانی در بیستمین نشست متعاهدین کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در خطر انقراض در پی اقداماتی برای حفظ گونه بحری و جلوگیری از تغییر وضعیت آن از ضمیمه ۱ به ضمیمه ۲ کنوانسیون سایتیس (CITES) فعال بوده است.
این هیئت که شامل مقامات علمی سایتیس و نماینده وزارت امور خارجه است، با برگزاری نشستهای دیپلماتیک با کشورهایی همچون چین، روسیه، اتحادیه اروپا، ارمنستان، کنیا، نیوزلند و دیگر کشورها، به ارائه مستندات علمی و شواهد حفاظت از این گونه پرداخته است.
در این مذاکرات، ایران بر اهمیت حفاظت از این گونه و پیامدهای منفی احتمالی تغییر ضمیمه تأکید و با ارائه شواهد علمی، حمایت جامعه بینالمللی را برای حفظ وضعیت فعلی آن جلب کرده است.
به گفته سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدامات نمادی از تلاش مستمر و جدی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت از گونههای در معرض خطر و تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه مدیریت منابع طبیعی است.
سازمان حفاظت محیط زیست تأکید میکند که جابجایی گونهها بین ضمائم کنوانسیون، اختیارات ملی ایران در نظارت بر تجارت گونهها را محدود نمیکند.
شاهین بحری یک پرنده شکاری با اندازه متوسط است که طول بدن آن بین ۳۴ تا ۵۸ سانتیمتر و طول بالهایش ۷۴ تا ۱۲۰ سانتیمتر است.
این پرنده باسرعت 389کیلومتر در ساعت، تبحر خاصی در شکار اردک های در حال مهاجرت، کلونی های پرندگان کنار آبها و همچنین موشهای صحرایی و دسته های کبوتر حومه شهرها و روستاها دارد . قدرت بینایی آن ۸ برابر تیزتر از انسان است،
شاهینهای بحری بیشتر در مناطق جنوبی ایران، بهویژه استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان به دام میافتند. پس از شکار، این پرندگان از طریق مرزهای آبی خلیج فارس یا مسیرهای زمینی و هوایی قاچاق میشوند
هر سال تعداد قابل توجهی از این پرنده باشکوه زنده گیری میشوند تا برای تفریح و سرگرمی عده ای به کشورهای عربی قاچاق می شود.
"بازداری" یا همان قوشبازی یکی از تهدیدهای اصلی کاهش جمعیت این پرنده در روزگار فعلی محسوب میشود و متاسفانه جریمههای سنگین چند صدمیلیون تومانی که خیلی کمتر از قیمت قاچاق پرنده است هم تأثیر قابل توجهی بر این قضیه در داخل کشور نداشته و هنوز در مناطق مختلفی از کشور روشهای مختلفی برای زنده گیری آن انجام میپذیرد.