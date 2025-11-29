پخش زنده
فرمانده انتظامی قصرشیرین از کشف ۴ هزار و ۳۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ شهرام کسانی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت مبارزه با قاچاق فراوردههای نفتی و در پاکسازی نقاط آلوده، مقدار ۴ هزار و ۳۸۰ لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال کشف شد.
وی افزود: ۱۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتهاند، توقیف و تعداد ۱۶ عدد دوتایی آهنی ویژه حمل سوخت ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین گفت: در این راستا، ۶ نفر نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.