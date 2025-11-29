

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار در پیست یخ آیس باکس ایرانمال و در حضور دکتر فریبا عباسی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی ایران برگزار شد و در پایان برای تیم پنگوئن‌های آیس باکس یگانه بهرامی و فاطمه اسماعیلی گل زدند و تک گل‌ام دات آر را ملیحه علی بیکلو به ثمر رساند.

در پایان این بازی هم یگانه بهرامی از تیم پنگوئن‌ها و ملیحه علی بیکلو از تیم‌ام دات آر تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

قضاوت این بازی را صفورا تقی نژاد، آذین قارونی، عطیه رضایی و عطیه شریفیان برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در جدول رده بندی تیم پنگوئن‌های آیس باکس با ۹،‌ام دات آر با ۶، هاکی پاندا با ۳ و آیس استارز بدون امتیاز اول تا چهارمند.

در ادامه این رقابت‌ها چهارشنبه ۱۲ آذر تیم‌های آیس استارز و‌ام دات آر به مصاف هم می‌روند.