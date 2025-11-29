پخش زنده
مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور، امروز در مدارس استان فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب آور و با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان و خانوادههای آنان برای مواجهه با زلزله، امروز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ با پخش آژیر زلزله به صورت همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار شد.
مانور بزرگ زلزله و ایمنی با هدف ارتقای سطح آمادگی دانشآموزان، تمرین واکنش سریع، مهارتافزایی در مواجهه با بحران و کاهش آسیبها در شرایط اضطراری هرساله در مدارس برگزار میشود.
دانش آموزان در این مانور با تخلیه اضطراری، نحوه پناهگیری، شناسایی نقاط امن مدرسه، رسیدگی به مصدومان و کمکهای اولیه در حوادث آشنا شدند.