در نشت مدیرکل دامپزشکی و معاون دادگستری تاکید شد؛
تشدید نظارت بر بهداشت و سلامت عمومی در کهگیلویه و بویراحمد
چهارلنگ گفت : با همکاری دستگاه قضایی با عوامل کشتارهای غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد برخورد قاطع قانونی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست مشترک مدیرکل دامپزشکی استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه وبویراحمد، بر لزوم تعاملات بینبخشی برای تأمین بهداشت عمومی و مقابله مؤثر با تخلفات بهداشتی دام تأکید شد.
این دیدار با هدف تشریح فعالیتهای دامپزشکی و بررسی ابعاد قانونی هنماری نکردن برخی دستگاههای اجرایی در بحث بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان برای همسوسازی دستگاههای متولی برای رفع معضلات بهداشتی حوزه دام، بویژه کشتارهای غیرمجاز دام و مرغ زنده در مناطق حاشیه شهرها، ساخت و سازهای غیرمجاز آبزیان، تعیین شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قضایی حوزه دامپزشکی برگزار شد.
مدیرکل دامپزشکی استان در این دیدار به تشریح فعالیتهای دامپزشکی در ابعاد بهداشتی، اقتصادی، علمی و اجتماعی پرداخت و گفت: مجموعه قضایی و دادگستری از پشتوانههای مهم اجرایی دامپزشکی هستند که در روند تأمین غذای سالم، بهداشتی و حلال با همکاری با نیروهای نظارتی دامپزشکی نقش بسزایی دارند.
کردم چهارلنگ افزود: بکارگیری دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی در حوزههای مختلف از جمله امنیت غذایی و همچنین توسعه اقتصادی و کمک به تامین بهداشت عمومی میتواند روند رو به رشد تولید و امنیت غذایی را به دنبال داشته باشد که تحقق این امر مهم، مستلزم همکاری و تعاملات بین دستگاهی و همچنین دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف عالیه در راستای تحقق شعار نظارت بهداشتی از مزرعه تاسفره میباشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، هم گفت: با توجه به اینکه دامپزشکی با موضوع بهداشت و امنیت غذایی شهروندان سرو کار دارد بالطبع نقش ویژهای را در جامعه ایفا میکند که مستلزم همکاری همه نهادهای اجرایی با این دستگاه خدمات رسان میباشد.
سعید جریده اصل، از آمادگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حوزه دامپزشکی خبر داد و افزود: در بحث کشتارهای غیرمجاز دام و مرغ زنده که هم اکنون بعنوان یک معضل اساسی در استان این آمادگی وجود دارد با محوریت دامپزشکی، دستگاههای متولی را پای کار بیاوریم تا بتوانیم قدمهای موثری در این زمینه برداریم.
جریده اصل از هماهنگی با حوزه دادگستری در خصوص تخصیص شعب ویژه در دادگستریهای شهرهای استان خبر داد و گ اضافه کرد: با توجه به ماهیت کاری دامپزشکی و تسریع در ورود به پرونده تخلفات بهداشتی، اطاله دادرسی جایز نیست و میبایست در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
در این نشست، بر استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در خصوص خطرات کشتار غیرمجاز و اهمیت مصرف محصولات دارای مجوز، به عنوان یک راهکار بلندمدت و پیشگیرانه تاکید شد.