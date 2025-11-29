تفاهم‌نامه گردشگری و فرهنگی بین کاشان و قم برای توسعه مشترک گردشگری امضا شد.

امضای تفاهم نامه گردشگری و فرهنگی بین کاشان و قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان، انعقاد این تفاهم‌نامه با هدف افزایش تعاملات دوجانبه و توسعه گردشگری دینی، فرهنگی و اقتصادی را گامی عملی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری دو شهرستان و تقویت ارتباط میان فعالان این حوزه دانست و گفت: اجرای مفاد آن می‌تواند جایگاه کاشان و قم را در گردشگری کشور ارتقا دهد.

مجتبی راعی، تعامل نزدیک دو شهرستان را زمینه‌ساز اشتغال، اقتصاد پایدار و رونق کسب‌وکار‌های مرتبط برشمرد و افزود: کاشان به‌عنوان مهد تمدن و هنر ایران، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری دینی و فرهنگی در کنار قم دارد.

فرماندار کاشان با اشاره به هدف مشترک افزایش ضریب اقامت گردشگران در هر دو شهر گفت: معرفی جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی کاشان و قم در بازار‌های سرمایه‌گذاری باید در اولویت قرار گیرد.

راعی همچنین بر نقش مردم، دولت و فعالان گردشگری در توسعه این صنعت تأکید کرد و افزود: فرهنگ گردشگری باید از جامعه آغاز شود و با حمایت دولت و ارائه خدمات باکیفیت در بخش خصوصی تکمیل شود

وی از تشکیل کمیته مشترک گردشگری بین دو شهرستان نیز خبر داد و گفت: این کمیته مأموریت دارد برنامه‌های اجرایی، رویداد‌ها و نمایشگاه‌های مشترک را طراحی و اجرا کند تا تبادل فرهنگی و اقتصادی میان دو شهر گسترش یابد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان نیز با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری این شهرستان گفت: برگزاری تور‌های مشترک فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های کاشان به فعالان گردشگری قم است و می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و به‌ویژه عرب‌زبان داشته باشد.