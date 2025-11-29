پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده کرمان
خبرهایی از پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده کرمان تا نایب قهرمانی وزنه بردار استان در مسابقات بین المللی جام فجر را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۲۰ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
نایب قهرمانی وزنه بردار استان در مسابقات بین المللی جام فجر
مصطفی جوادی در این رقابتها در مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب ۳۳۱ کیلوگرم وزنه زد و صاحب نشان نقره شد.
در این مسابقات وزنه برداران هفت کشور در تهران با هم رقابت کردند.
مصاف بانوی استان با رقبا در مسابقات پاراکاراته قهرمانی جهان
لیلا چالیان در دسته ویلچر گروه دوم این مسابقات به مصاف نمایندگان انگلیس، مصر، اوکراین و ترکیه میرود.
این رقابتها به میزبانی مصر در حال برگزاری است.