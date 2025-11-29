پخش زنده
امروز: -
مراسم آغاز هفته پژوهش با نواختن زنگ پژوهش در مدرسه ماندگار ابن سینا «ریحانة النبی» همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نائب رئیس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک آموزش و پرورش فناور طراحی کردهایم.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: در این مسیر هوشمندسازی مدارس را آغاز کردیم که متاسفانه کمی کُند پیش میرود، اما توانستیم در مواقع لزوم مثل برگزاری کلاسها در فضای مجازی از آن استفاده خوبی کنیم.
رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان هم با بیان اینکه از وظایف آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان پرسشگر و مهارت آموزی است، افزود: توانمندسازی نیروی انسانی جز از راه پژوهش فراهم نمیشود و تلاش ما استفاده از روشهای نوین پژوهشی در آموزش و پرورش است که افراد توانمند، آینده کشور را در دست بگیرند.
قربانی، دبیر اجرایی برنامههای هفته پژوهش دانشگاه بوعلی نیز از مهمترین برنامههای هفته پژوهش را برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فن بازارها و تجلیل پژوهشگران برشمرد که با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، دیده شدن پژوهشگران، ایجاد تعامل و هم افزایی بین دستگاههای اجرایی و پژوهشگران اجرا میشود.
در این مراسم از کتاب «از کلاس تا تحول» رونمایی شد، این کتاب شامل تجربیات واقعی معلمان پژوهنده استان همدان در یک سال گذشته و آثار منتخب اقدام پژوهی است که در ۲ فصل و ۱۲۵ صفحه به همت اداره کل آموزش و پرورش استان تالیف شده است.
همچنین در این مراسم از پژوهشگران و فناوران دانش آموز و معلم اداره کل آموزش و پرورش استان همدان تجلیل شد.