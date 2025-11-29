مهلت ثبت نام در کارسوق ملی فراگیر فناوری هستهای تا ۱۳ آذر
ثبتنام کارسوق ملی فراگیر «فناوری هستهای» ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه سراسر کشور آغاز شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاونت استعدادیابی و توانمندسازی سمپاد اقدام به برگزاری سومین دوره کارسوق ملی فراگیر «فناوری هستهای» ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس کشور کرده است.
این رویداد با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، اداره استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، معاونت آموزش متوسطه، دبیرخانه قطب علوم هستهای کشور، نیروگاه اتمی بوشهر و دبیرستان شهید بهشتی بوشهر برگزار میشود و فرصتی برای شناسایی و توانمندسازی استعدادهای دانشآموزی در حوزه علوم هستهای فراهم میآورد.
ثبتنام در این کارسوق که از ۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده تا ۱۳ این ماه ادامه دارد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام به آدرس اینترنتی به نشانی nu.sampad.gov.ir
مراجعه و نامنویسی کنند.