کاراته‌کای ایران در بخش کاتای سندروم داون K ۲۲ مسابقات جهانی قاهره، با وجود اجرای بدون خطا، از صعود بازماند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های کاتای سندروم داون K۲۲ پنجمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در قاهره، فرزاد صفوی با امتیاز ۳۴.۱۰ اجرای خود را ثبت کرد، اما این امتیاز برای صعود به مرحله بعد کافی نبود و او از ادامه رقابت‌ها کنار رفت.

در این گروه، هازم از مصر با امتیاز ۳۸.۳۰ بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت. پس از او پاتریک از ایتالیا با ۳۷.۶۰ و ماروین از آلمان با ۳۷.۳۰ در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. کامانو از اسپانیا (۳۵.۴۰)، کوین از آمریکا (۳۵.۱۰)، پتر از مجارستان (۳۴.۹۰) و پالفی از مجارستان (۳۳.۰۰) دیگر شرکت‌کنندگان این دور بودند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بین‌المللی قاهره پیگیری می‌شود.