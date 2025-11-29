برنامه «عصر صبا»، با موضوع مشکلات آموزش مجازی، «ادبیاتو»، با روایت بخش‌هایی از رمان «بی‌کتابی»، از رادیو صبا و نمایش رادیویی «خوشه‌های خورشید»، با نگاهی به داستان زندگی نلسون ماندلا و نمایش رادیویی «خانه ملّت»، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عصر صبا»، شنوندگانش را به گفت‌وگویی تعاملی درباره آموزش مجازی و چالش‌های روزمره آن دعوت می‌کند، گفت‌وگویی که قرار است از تجربه‌های واقعی والدین و دانش‌آموزان بگوید و راه‌هایی برای مدیریت بهتر زمان و آموزش در فضای آنلاین پیش‌ِرو بگذارد

این برنامه در قالب مجله عصرگاهی، به سراغ مشکلات آموزش مجازی می‌رود، مسائلی، چون سردرگمی خانواده‌ها، دشواری تمرکز بچه‌ها پشت صفحه نمایش، فشار زمانی والدین شاغل و چالش‌های جدید معلمان در هدایت کلاس‌های آنلاین. این برنامه از شنوندگان می‌خواهد تجربه‌ها و راهکارهایشان را برای مدیریت بهتر این شرایط به اشتراک بگذارند.

آموزش مجازی هرچند فرصتی تازه برای یادگیری است، اما نبود برنامه‌ریزی مشخص، کمبود تعامل چهره‌به‌چهره و دشواری ایجاد نظم در خانه، آن را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روز‌ها تبدیل کرده است. «عصر صبا» در گفت‌و‌گو با مخاطبان تلاش می‌کند ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند و به پرسش‌هایی مانند «چطور می‌توان زمان مطالعه و استراحت بچه‌ها را در آموزش مجازی تنظیم کرد؟» یا «والدین چه راهکار‌هایی برای کاهش استرس آموزشی دارند؟» بپردازد.

در این برنامه، شنوندگان می‌توانند از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیام‌رسان شبکه تجربیات خود را درباره مدیریت زمان، روش‌های ایجاد نظم در یادگیری آنلاین و مشکلات واقعی این مسیر بیان کنند.

«عصر صبا»، با اجرای مهدی پر و تهیه‌کنندگی رضا عزتی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش می‌شود.

«ادبیاتو»، امروز به روایت بخش‌هایی از رمان «بی‌کتابی»، اختصاص دارد، اثری تحسین‌شده از محمدرضا شرفی خبوشان که قصه‌ای پرتعلیق و انسانی را در دل سال‌های پرآشوب قاجار روایت می‌کند.

این برنامه شنوندگان را به یکی از پررمزورازترین و تأمل‌برانگیزترین دوره‌های تاریخ فرهنگی ایران می‌برد، دوره‌ای که در آن کتاب، نسخه‌های خطی و عشق به میراث مکتوب، سرنوشت انسان‌ها را رقم می‌زد.

»بی‌کتابی»، حکایت مردی کتاب‌دوست و نسخه‌فروش است که زندگی‌اش در میان جلد‌های خطی، چاپ‌های سنگی و جست‌وجوی بی‌پایان برای یافتن کتاب‌های نایاب معنا پیدا می‌کند. نویسنده در این رمان، با نگاهی تاریخی و زبانی آمیخته به حسرت و دلبستگی، دنیایی را تصویر می‌کند که در آن کتاب تنها شیئی برای مطالعه نیست، بلکه ارزشمندترین سرمایه فرهنگی و حتی جان‌بخش‌ترین عنصر زندگی است.

در این قسمت، امیرحسین مدرس با روایت بخش‌هایی از کتاب و تحلیل ظرافت‌های داستانی آن، شنونده را به جهان شخصیت‌هایی می‌برد که برای حفظ کتاب، هویت و فرهنگ، خطر می‌کنند؛ جهانی که در آن بی‌کتابی نه فقط یک فقدان، که زخمی بر پیکره جامعه است.

ادبیاتو همچنین نقش این رمان را در بازتاب وضعیت فرهنگی ایران عصر قاجار برجسته می‌کند، دورانی که کتاب و کتاب‌دوستی، میان نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، معنای تازه‌ای می‌یابد و خواننده را به تأمل درباره نسبت امروز ما با میراث مکتوب فرا می‌خواند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و با اجرای امیرحسین مدرس، ساعت ۱۳ از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش می‌شود.

داستان زندگی نلسون ماندلا در قالب نمایش رادیویی «خوشه‌های خورشید»، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

نلسون ماندلا، فعال ضد آپارتاید و سیاستمدار اهل آفریقای جنوبی که از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست این کشور و اولین رئیس‌جمهوری که از طریق انتخاباتی کاملاً دموکراتیک و فراگیر برگزیده شد، خدمت کرد. دولت او تمرکز خود را بر برچیدن میراث آپارتاید و ترویج آشتی میان نژاد‌های مختلف قرار داد.

«خوشه‌های خورشید»، به کارگردانی میرطاهر مظلومی، سردبیری ایوب آقاخانی، نویسندگی فرناز عقیلی، تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری رضا طاهری و افکتوری نرگس موسی‌پور تهیه شده است.

این نمایش رادیویی با هنرمندی محمد رضاعلی، بهرام سروری‌نژاد، مجتبی طباطبایی، میرطاهر مظلومی، حمید یزدانی‌ابیانه، بهادر ابراهیمی، محمد پورحسن، سینا نیکوکار، امیرعباس توفیقی، فرشید صمدی‌پور، علی میلانی، محمدسعید سلطانی، محمد شریفی‌مقدم، فریبا متخصص و احمد هاشمی، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، روی موج رادیو نمایش‌ پخش می شود

پخش نمایش رادیویی «خوشه‌های خورشید» که از امروزشروع شده است، همان روز ساعت ۱۰:۰۰، بازپخش می‌شود.

نمایش رادیویی «خانه ملّت»، به کارگردانی مینو جبارزاده، ساعت ۲۳:۳۰، از رادیو نمایش پخش و روز بعد ساعت ۰۵:۳۰، بازپخش می‌شود.

داستان این نمایش با قلم علی مست‌علی از این قرار است که: مدرس فوت کرده، اما هنوز هوادارانش در مجلس برای او اعلامیه سخنانش را پخش می‌کنند. در یک درگیری احمد، منشی دفتر معین‌السلطنه که قرار بود آخر هفته عروسی‌اش با سبیه معین باشد، کشته می‌شود. کاووس ناخواسته عامل قتل معرفی شده، اما ...

مهدی نمینی‌مقدم، صفا آقاجانی، سیما خوش‌چشم، فرشید صمدی‌پور، مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، معصومه عزیزمحمدی، محمد پورحسن، محمد شریفی‌مقدم، شیما جانقربان، مهرخ افضلی، فریبا طاهری و احمد لشینی، در این نمایش هنرنمایی کرده‌اند.

نمایش رادیویی «خانه ملّت» به تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد و سردبیری ایوب آقاخانی تهیه شده است.

