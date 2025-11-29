رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: امروز خطوط کشتی‌رانی و نفتکش‌های ما در خلیج عدن و مناطقی که دزدان دریایی در آن حضور دارند، به خوبی حفظ و صیانت می‌شوند، این مساله خود نشانه وجود یک نیروی دریای قوی و محکم در ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین الحاق ناوشکن «سهند» و پایگاه شناوری «کردستان» به ناوگان نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت دریا در قدرت ملی ایران اسلامی، اظهار کرد: ایران اسلامی از طریق خلیج همیشه فارس، امکان ارتباط با آب‌های آزاد را دارد. همه می‌دانند که دریا منبع ثروت و قدرت محسوب می‌شود و تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هم حضور در آب‌های آزاد برای کسب قدرت، ثروت، توسعه دریا محور و شکل گیری اقتصاد آبی است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه دریا محور و اقتصاد آبی، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم اقتصاد آبی و توسعه دریا محور داشته باشیم، باید اقتدار دریایی خود را افزایش دهیم. اقتدار دریایی موجب شکل‌گیری اقتصاد دریا محور و توسعه پایدار خواهد شد. برای تحقق این مهم لازم است سیاست‎های ابلاغی توسط فرمانده معظم کل قوا را دنبال کنیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه اقتدار دریایی زمانی به دست می‌آید که شما یک نیروی دریایی قوی در همه ابعاد داشته باشید، گفت: نیروی دریایی قوی در همه ابعاد یعنی برخورداری از نیروی انسانی کاملاً مجهز، با دانش و مهارت، یعنی برخورداری از تجهیزات کافی و مناسب برای حضور در اقیانوس‌ها. در کنار نیروی انسانی با مهارت، تجهیزات به روز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، دریا‌های نزدیک به نوع خاصی از تجهیزات نیاز دارند، اما دریا‌های دوردست، نوع متفاوتی از تجهیزات مجهز به فناوری‌های روز دنیا را طلب می‌کنند.

امیر دریادار سیاری با تاکید بر اهمیت برخورداری ناو‌ها و ناوشکن‌های از به‌روزترین تجهیزات و فناوری‌ها، خاطرنشان کرد: امروز هر ناوی که بخواهد در عرصه دریا فعالیت داشته باشه، در مرحله اول باید توانایی دفاع از خود در مقابل حملات هوایی، سطحی و زیر سطحی را داشته باشد بنابراین به برخورداری از دانش روز و فناوری‌های نوین، امری ضروری به شمار می‌رود. هر یک از ناو‌های ما که امروز به ناوگان نیروی دریایی ملحق می‌شوند، با تدابیر فرماندهان و البته تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا، از ناو قبلی بهتر و مجهزتر است.

وی ادامه داد: سی‌ام بهمن سال ۱۳۸۸، در مراسم الحاق ناوشکن «جماران»، فرمانده معظم کل قوا فرمودند که پروژه موج ۲ باید از موج یک و موج سوم هم از موج ۲ باید بهتر باشد. این فرمان امروز محقق شده است. ما نیاز به حضور در دریا داریم و برای این مهم، تلاش می‌کنیم از به روزترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش مجددا به لزوم بهره‌مندی نیروی دریایی از تجهیزات به‌روز تأکید و خاطرنشان کرد: عرصه دریا شوخی بردار نیست بنابراین ما باید از به‌روزترین فناوری‌ها در نیروی دریایی بهره‎مند باشیم. امروز ما توانایی حضور در دریا و اقتدارآفرینی را داریم. امروز خطوط کشتی‌رانی و نفتکش‌های ما در خلیج عدن و مناطقی که دزدان دریایی در آن حضور دارند، به خوبی حفظ و صیانت می‌شوند، این مساله خود نشانه وجود یک نیروی دریای قوی و محکم در ایران اسلامی است، این اقدام در دوران دفاع مقدس هم انجام شد و ما شاهد اسکورت کشتی‌های تجاری در آن زمان بودیم.

وی در خاتمه به چرایی نام‌گذاری پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران با نام «کردستان» پرداخت و متذکر شد: ایران اسلامی گلستان اقوام است و در آن اقوام مختلفی از دیرباز زندگی کرده و می‌کنند و ما می‌کوشیم، اهمیت این مساله را بیش از پیش نمایان کنیم. امروز نام تمام ناوشکن‌های ما برگرفته از قلل معروف ایران است همچون البرز، د ماوند، سهند، سبلان و تفتان، همه ناو‌های موشک انداز ما هم اسامی‌ای برگرفته از شاهنامه‌ای دارند همچون پیکان، خنجر و نیزه. اسامی ناو‌های پشتیبانی ایران اسلامی نیز برگرفته از نام بنادر ایران است همچون مثل ناو بوشهر، بندرعباس، لارک. پایگاه‌های شناوری یا همان ناوبندر‌ها هم که به تازگی به ناوگان نیروی دریایی پیوسته‌اند، نام استان‌های ایران را خواهند داشت و اولین پایگاه شناوری ایران، به نام «کردستان» نام‌گذاری شده است تا گلستان اقوام ایران و همبستگی موجود در این سرزمین بیش از پیش نمایان شود.