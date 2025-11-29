به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته سیزدهم لیگ آزادگان در نوشهر به مصاف شهرداری این شهر رفت که در پایان با نتیجه یک بر صفر مقابل میزبانش شهرداری نوشهر به پیروزی رسید.

طلایی پوشان با این پیروزی ۲۱ امتیازی شدند، اما همچنان در رتبه سوم جدول جای دارند.

این دیدار حاشیه هایی نیز در پی داشت.

کمیته انضباطی با انتشار ابلاغیه‌ای به اتفاقات در بازی صنعت نفت آبادان و شهرداری نوشهر واکنش نشان داد.

واکنش فوری به اتفاقات علیه صنعت نفت این بود که شهرداری نوشهر تا اطلاع ثانوی از میزبانی محروم شد.

بازی صنعت‌نفت آبادان و شهرداری نوشهر، با وجود پیروزی دقیقه ۹۵ نماینده آبادان، به صحنه خشن‌ و ملتهب‌ تبدیل شد.

به گفته سراج، سرپرست تیم میهمان، هواداران تیم میزبان از همان ابتدا با فحاشی و رفتار‌های تحریک‌آمیز، فضای مسابقه را آلوده کردند. این تنش‌ها پس از به ثمر رسیدن گل دیرهنگام صنعت‌نفت به اوج رسید و با پرتاب سنگ و بطری به سمت نیمکت میهمان ادامه یافت که در پی آن، سرپرست تیم و تعدادی از بازیکنان آسیب‌دیدند.