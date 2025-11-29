خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان انرژی اتمی ایران؛ در جریان سفر محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد صنعت هسته‌ای به استان هرمزگان، کلینیک‌های تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در بیمارستان‌های خلیج فارس و پیامبر اعظم(ع) شهر بندرعباس صبح امروز (شنبه، هشتم آذرماه) افتتاح شدند و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. به گزارشبه نقل از سازمان انرژی اتمی ایران؛ در جریان سفر محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد صنعت هسته‌ای به استان هرمزگان، کلینیک‌های تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در بیمارستان‌های خلیج فارس و پیامبر اعظم(ع) شهر بندرعباس صبح امروز (شنبه، هشتم آذرماه) افتتاح شدند و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

افتتاح و تجهیز دهمین و یازدهمین کلینیک‌های تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی سازمان انرژی اتمی ایران و نیز تحقق وعده محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم ایجاد و راه‌اندازی ۵۰ کلینیک در سراسر کشور انجام شده است و با راه‌اندازی این کلینیک‌ها، هموطنان هرمزگانی از امروز از مواهب فناوری و صنعت هسته‌ای بهره‌مند شدند.

