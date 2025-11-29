معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با پوشش مأموران پلیس، اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در توضیح بیشتر گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس آگاهی اعلام کرد که به همراه یکی از دوستانش در خودروی شخصی حضور داشته که ناگهان دو سرنشین موتورسیکلت با ظاهری پلیسی به آنها نزدیک شدند. این افراد با ارائه کارت جعلی و تجهیزات انتظامی مانند دستبند، شوکر و اسپری اشک‌آور، خود را مأمور معرفی و اقدام به بازرسی خودرو کردند.

وی افزود: پس از این اقدام، متهمان با تهدید شاکی به بازداشت، وی را مجبور به واریز وجه به حساب بانکی مشخصی کردند و سپس متواری شدند. در ادامه تحقیقات اداره یکم، مشخص شد مبالغ به حساب خانمی به هویت معلوم و بلافاصله به حساب دو متهم اصلی به نام های فرزاد و سروش منتقل شده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: سروش پیشتر نیز به اتهام جعل کارت شناسایی پلیس و استفاده از تجهیزات جعلی شناسایی شده بود و در بازجویی‌ها به همدستی با فرزاد در چندین فقره اخاذی اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری خاطرنشان کرد: تا این لحظه ۷ نفر از مالباختگان که از آنها با همین شیوه سرقت و اخاذی شده بود شناسایی شده‌اند و تحقیقات تخصصی کارآگاهان اداره یکم برای شناسایی سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.

وی افزود: پلیس آگاهی از شهروندان خواست در برخورد با افرادی که خود را مأمور معرفی می‌کنند، حتماً درخواست حکم مأموریت و کارت معتبر از سازمان مربوطه کرده و در صورت هرگونه تردید، مراتب را از طریق تماس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.